Живой шахтер обнаружен в шахте "Листвяжная"

После аварии в шахте "Листвяжная" нашли живого горняка. Об этом сообщил врио руководителя МЧС Александр Чуприян.

Как отметил, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, выживший будет доставлен в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают три отделения спасателей — 17 человек.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, вынудившее приостановить ее работу. На момент задымления в шахте находились 285 человек, большая часть из них была эвакуирована. По последним данным, в результате ЧП погибли 52 человека, 49 были доставлены в больницы. Причиной трагедии мог стать взрыв метана.