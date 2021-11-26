Свыше 9,5 млн россиян инфицированы COVID-19

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 34,7 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 34 690 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 466 (7,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 3 929, в Московской области - 1 812, в Петербурге - 1 704. В Краснодарском крае новых случаев 807, в Крыму - 618, в Ставропольском крае - 526, в Дагестане - 196, в Кабардино-Балкарии - 114, в Чечне - 97, в Северной Осетии - 94, в Адыгее - 91, в Ингушетии - 88, в Карачаево-Черкесии - 84.

Суточный прирост составил 0,37%, общее число инфицированных в России достигло 9 502 879 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 36 145 человек, за весь период - 8 200 971 человек.

Умерли за сутки 1 235 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 270 292 человека.