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В Северной Осетии стартовал отборочный этап чемпионата "Молодые профессионалы"

В Северной Осетии стартовал отборочный этап чемпионата &quot;Молодые профессионалы&quot;

Отборочные соревнования для участия в Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) начались в Северной Осетии, информирует пресс-служба Минобрнауки республики.Соревнования продлятся до 29 ноября и пройдут на семи конкурсных площадках.

В  сообщении отмечается, что участники соревнуются в двух категориях: молодые профессионалы - от 16 до 22 лет, юниоры - моложе 16 лет.

Соревнования для основной группы проходят по 33 компетенциям, для юных конкурсантов - по 12 компетенциям, уточнили в пресс-службе.

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