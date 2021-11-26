В Северной Осетии стартовал отборочный этап чемпионата "Молодые профессионалы"

Отборочные соревнования для участия в Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) начались в Северной Осетии, информирует пресс-служба Минобрнауки республики.Соревнования продлятся до 29 ноября и пройдут на семи конкурсных площадках.

В сообщении отмечается, что участники соревнуются в двух категориях: молодые профессионалы - от 16 до 22 лет, юниоры - моложе 16 лет.

Соревнования для основной группы проходят по 33 компетенциям, для юных конкурсантов - по 12 компетенциям, уточнили в пресс-службе.