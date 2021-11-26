Женщина родила на борту самолета, летевшего из России в Узбекистан

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Наманган, вынужденно приземлился в Нижнем Новгороде - у пассажирки во время полета начались роды.

Инцидент произошел минувшей ночью. Борт "Аэрофлота" совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова в 1.32 мск, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Командир воздушного судна запросил посадку по причине начавшихся родов у одной из пассажирок. Сотрудниками аэропорта была вызвана машина скорой медицинской помощи. После приземления самолета, пассажирка и новорожденный были доставлены в одну из больниц города", - поделились в аэропорту.

Состояние ребенка удовлетворительное, он находится в областном перинатальном центре.

Самолет вернулся к выполнению маршрута через час после вынужденной посадки.