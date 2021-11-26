В ходе спецоперации в КЧР уничтожены двое террористов

Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации в горах Карачаево-Черкесии двух боевиков.

"Получена информация о скрывающихся в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. В результате на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что террористам предложили сложить оружие и сдаться властям

"В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы", - добавили в ведомстве.