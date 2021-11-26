Коронавирус отступает в Крыму

Число заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 618 человек, информирует региональный Минздрав, уточняя, что данная тенденция прослеживается уже пятый день..

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 25 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 618 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 117 462 положительных на COVID-19", - информирует ведомство.

За отчетный период на коронавирус обследованы 6 448 человек, добавили в региональном Минздраве.