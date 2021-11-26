В Киргизии пресекли попытку переворота

В Киргизии была совершена попытка насильственного захвата власти, ее пресекли, сообщил в пятницу пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране", - информирует комитет.

Данные о группе лиц, планирующих "организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти" удалось получить в ходе работы "по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов".

Начато досудебное расследование по статье "Приготовление к насильственному захвату власти" УК Киргизии.

В ГНКБ добавили, что "получены неопровержимые доказательства преступной деятельности группы лиц, под руководством отдельных деструктивно настроенных политических сил, среди которых депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) и бывшие высокопоставленные чиновники".

Подозреваемые депутаты планировали после оглашения итогов парламентских выборов, назначенных на 28 ноября, организовать массовые акции протеста в Бишкеке и спровоцировать столкновения с правоохранителями.

Проведены обыски, обнаружены документальные материалы, подтверждающие подготовку к преступлению, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства.

Задержаны 15 человек. Следствие продолжается.