Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба главы республики.

"26 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Сочи Российской Федерации по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Помимо этого, предусмотрена также отдельная беседа российского главы государства с президентом Азербайджана.