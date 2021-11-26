В России хотят ввести "границу бедности"

Минтруд РФ предлагает ввести границу уровня бедности, при этом на меры социальной поддержки граждан нововведение не повлияет.

"Минтруд представил предложения по изменению методики оценки уровня бедности. Предложенная методика предполагает введение границы бедности и учет инфляции при оценке уровня бедности", - сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Базовой границей будет последнее значение прожиточного минимума, рассчитанное на основе потребительской корзины. "Это величина прожиточного минимума четвертого квартала 2020 года, которая в дальнейшем ежеквартально будет индексироваться по уровню инфляции. Таким образом будет обеспечена сопоставимость данных прошлых расчетов, которые проводились до перехода на новую модель установления прожиточного минимума, и данных за последующие периоды", - рассказали в Минтруде.

Предлагается уровень бедности за первые три квартала оценивать с применением границы бедности.

"Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум. То есть нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет", - подчеркнули в ведомстве.

"Граница бедности" будет использоваться для расчета показателя уровня бедности - численности россиян, относящихся к категории бедных.