Американцы призвали США держаться от Украины подальше

Обозреватели американского журнала National Review прокомментировали участие военных США в ситуации в Украине.

Поводом послужило то, что Киев вновь обвиняет Москву в подготовке нападения в начале следующего года. Украинская сторона просит США и НАТО увеличить финансовую и техническую поддержку.

Большинство читателей посоветовали Украине не рассчитывать на помощь западных партнеров.

"Учитывая, что творит Байден, я бы на месте президента Украины молился бы об американской "помощи" России", – заявил пользователь RagnarLothbrok.

"Путин, берегись! А то Байден нарисует тебе "запретные линии" на песке", – с иронией ответил комментатор Mdmeldon.

Читатель под ником dadbot5000 посоветовал США отправить в Украину помощь в виде американских генералов. По его мнению, они расскажут местным военным "о расовой теории и гендерном разнообразии".

"Если весь план Киева на случай нападения Москвы сводится к тому, чтобы умолять Вашингтон о военном вмешательстве, то Украине грозит стать еще одной областью России уже через неделю", – подчеркнул обозреватель Tomm.

Также комментаторы призвали "держаться подальше" от Украины, поскольку она не стоит того, чтобы из-за нее начиналась Третья мировая война

"Россия якобы угрожает Украине, потому что не желает видеть на своей границе еще одну страну НАТО, а ее вступление в альянс практически гарантирует войну с русскими", –отметил Leroy.