Дагестан предупредили о временные перебои с подачей электроэнергии

В связи с перегрузом энергооборудования на подстанции "Шамхал" могут быт введены ограничения режима потребления электроэнергии по некоторым высоковольтным линиям от подстанций "Согратль", "НИИСХА", "Полигон Солнца". Об этом сообщает филиал "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

"Временные трудности с энергоснабжением могут испытывать частично потребители Новолакского района (Новокули), Кумторкалинского района и частично города Махачкалы (приморская зона столицы, п. Кривая Балка, Сулак, Караман, Шамхал)", - сообщили в компании.

Уточняется, что перебои энергоснабжения в указанных муниципалитетах не являются аварийными отключениями и связаны с отключением энергооборудования из-за перегруза.