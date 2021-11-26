Пашинян улетел в Сочи на переговоры с президентами России и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства этой страны.

"В Сочи предусмотрена трехсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым", - сказано в сообщении.

Помимо этого, состоится также отдельная беседа армянского премьера с президентом РФ.