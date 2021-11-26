Баку передал Еревану двух граждан Армении

Азербайджан передал Армении двух армянских граждан, задержанных ранее на армяно-азербайджанской границе и в Агдамском районе.

"Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан 26 ноября 2021 года передал армянской стороне двух лиц армянского происхождения", - сообщает Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Арамян Арин Жираевич, 1993 года рождения, был задержан 16 ноября раненым в ходе боевых операций на госгранице, начавшихся в результате армянской провокации. Он получил необходимую медицинскую помощь в Азербайджане.

Мусаэлян Михран Эрнест, 2000 года рождения, был задержан на территории в направлении Агдамского района, где несут службу азербайджанские военнослужащие. Предварительное расследование показало, Мусаэлян "является гражданским лицом, заблудившимся на указанной местности".