МИД Ирана выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил слова соболезнования в связи с гибелью людей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Саид Хатибзаде, выразив сожаление в связи с происшествием и взрывом в шахте в России, выразил соболезнования семьям погибших в этой трагедии", - сказано в сообщении.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, вынудившее приостановить ее работу. На момент задымления в шахте находились 285 человек, большая часть из них была эвакуирована. По последним данным, в результате ЧП погибли 52 человека, 49 были доставлены в больницы. Причиной трагедии мог стать взрыв метана.