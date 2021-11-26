Израиль и Великобритания вводят ограничения из-за нового штамма COVID-19 в Африке

Великобритания и Израиль на фоне выявления в Африке нового штамма коронавируса с 32 мутациями решили приостановить поездки своих граждан в шесть африканских стран.

Британские ученые считают новый штамм "худшим из тех, что мы видели до сих пор". В пятницу состоится чрезвычайная встреча ВОЗ для обсуждения это штамма - он выявлен в ЮАР и Ботсване.

В "красный список" Великобритании с 26 ноября войдут ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве и Намибия. Кроме того, британский миздрав предлагает тем, кто за последние 10 дней путешествовал в одну из вышеперечисленных стран, пройти тестирование.

"Красный список" Израиля выглядит так: ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбик и Намибию. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил провести немедленную оценку возможности прекращения полетов из этих стран в Израиль и обратно.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 содержит 32 мутации. По словам ученых, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема". Не исключено, что он будет чрезвычайно заразен и не чувствителен к вакцинам.