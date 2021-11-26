Опрос: россияне тратят большую часть зарплаты на еду

Большинство жителей России (70%) тратят большую часть дохода на продукты, свидетельствуют данные опроса проведенного компаниями "Авито.Работа" и "Деньги Вперед". Также в списке трат – услуги ЖКХ и оплата кредитов.

Уточняется, что на оплату счетов ЖКХ россияне тратят большую часть семейного дохода 45% опрошенных, а на кредиты – 30% респондентов.

Кроме того, в десятку наиболее популярных расходных статей вошли одежда и обувь (19% опрошенных), расходы на интернет и телефон (15%), обслуживание автомобиля, транспортные расходы и покупки для дома (бытовая техника, мебель — по 14%), также 13% респондентов тратят больше всего на здоровье и медицину, а 10% - на образование детей. Путешествия и отпуск – самая крупная ежемесячная трата для 8% россиян, пишет "Газета.ru".