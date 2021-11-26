Мирзиеев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с аварией на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

"Президент Шавкат Мирзиеев направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области", - написал он.

Асадов добавил, что Шавкат Мирзиеев выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, вынудившее приостановить ее работу. На момент задымления в шахте находились 285 человек, большая часть из них была эвакуирована. По последним данным, в результате ЧП погибли 52 человека, 49 были доставлены в больницы. Причиной трагедии мог стать взрыв метана.