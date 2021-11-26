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Названа мощность "Пакистанского потока"

Названа мощность &quot;Пакистанского потока&quot;

Пропускная способность газопровода "Пакистанский поток" составит до 16 млрд куб м в год, сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

"Флагманский проект – строительство газопровода «Пакистанский поток» из Карачи в Лахор протяженностью более 1,1 тыс км, который свяжет СПГ-порты в Карачи с промышленными потребителями газа на севере страны", - сказал он на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном.

В свою очередь, министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан назвал стоимость "Пакистанского потока" – $3,5 млрд, передает ТАСС.

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