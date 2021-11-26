Киевская "Родина-мать" может сменить пол

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием изменить пол монументу "Родина-мать". Автором обращения оказался Александр Артемов.

"Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества", — написал он.

Инициатор предложил превратить "Родину-мать" в архистратигу Михаилу, так как "эта женщина выглядит достаточно мужеподобно".

"С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра", — добавил Артемов.

Он подчеркнул, что снос скульптуры не выгоден с экономической точки зрения, а также " он прочно вписался в очертания нашего города".

Ранее в Киеве демонтировали знак, посвященный дружбе украинской столицы и Москвы. В настоящее время он находится в Голосеевской районной администрации, а затем его переместят в "музей тоталитаризма".