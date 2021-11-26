В 2021 году россияне стали откладывать деньги на черный день

Опрос сервиса по поиску работы Работа.ру показал, что многие россияне стали откладывать деньги только в этом году, из них 35% - на черный день.

"В этом году треть опрошенных жителей России (33%) отметили, что начали делать накопления с зарплаты. По итогам исследования, проведенного в декабре 2020 года, копить в 2021 году планировали 64% опрошенных, однако на момент опроса деньги откладывали только 28% респондентов", - сообщают аналитики.

Около трети доходов удается отложить 9% респондентов, до 40% доходов - 6% опрошенных, половину зарплату и больше откладывают 7% россиян.

"35% респондентов отметили, что откладывают деньги на черный день, 27% опрошенных рассказали, что хотели бы потратить накопления на отпуск или путешествия, а четверть участников исследования (24%) - на покупку недвижимости", - говорится в материалах исследования.

На ремонт копят 18% россиян, на лечение - 16%, на образование детей - 14%, на собственное образование - 13%, на подарки - 13%, на автомобиль - 12%. Также опрошенные сообщили, что откладывают средства, чтобы купить бытовую технику, гаджеты, украшения, одежду.