Самосвал без руля разметал легковушку в Алматы

Один человек пострадал в результате аварии с участием самосвала Howо в Алматы.

Как сообщили местные правоохранители, самосвал и Hyundai Accent двигались по Восточной объездной дороге в северном направлении в среднем ряду, не доезжая улицы Халиуллина у самосвала отказало рулевое управление, и он на полном ходу ударил в заднюю часть Hyundai. От удара легковушку откинуло в сторону, и передней частью авто врезалось в металлический разделитель на дороге.

Самосвал же сначала самосвал влетел на бордюр, потом снос три подряд ряда металлического забора. В результате аварии пострадала девушка - водитель Hyundai. Она госпитализирована.

На месте работали сотрудники дорожной полиции. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.