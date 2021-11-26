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Самосвал без руля разметал легковушку в Алматы

Самосвал без руля разметал легковушку в Алматы

Один человек пострадал в результате аварии с участием самосвала Howо в Алматы.

Как сообщили местные правоохранители, самосвал и Hyundai Accent двигались по Восточной объездной дороге в северном направлении в среднем ряду, не доезжая улицы Халиуллина у самосвала отказало рулевое управление,  и он на полном ходу ударил в заднюю часть Hyundai. От удара легковушку откинуло в сторону, и передней частью авто врезалось в металлический разделитель на дороге.

Самосвал же сначала самосвал влетел на бордюр, потом снос три подряд ряда металлического забора. В результате аварии пострадала девушка - водитель Hyundai. Она госпитализирована.

На месте работали сотрудники дорожной полиции. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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