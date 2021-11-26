Психолог рассказал, как перестать быть трудоголиком

Работа, ставшая для человека смыслом и целью жизни, может привести к негативным последствиям для его здоровья, рассказал психолог Владислав Езин.

По его словам, стремление к труду – важный фактор в развитии любой личности, но, к сожалению, иногда работа полностью поглощает человека и становится некоей зависимостью. "Можно даже заметить сопутствующую симптоматику – спад настроения, эмоциональные качели, стремление как-то себя занять", - приводит слова собеседника "Крымский журнал".

В качестве одной из причин зависимости от работы специалист назвал страх проблем, соревнование за награду или вовсе отсутствие личной жизни, интересов и дружеского круга общения. "Помочь справиться с проблемой может тайм-менеджмент, расстановка жизненных приоритетов и расширение круга общения", - поделился Владислав Езин.