"Красная зона" подступает к Нур-Султану

Межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в соответствии с которой в "красной" зоне остаются Павлодарская, Северо-Казахстанская области, в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне находятся Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

В соответствии с матрицей, Нур-Султан приблизился и может перейти в "красную" зону. Это будет означать ужесточение санитарных правил для объектов бизнеса и других, передает Sputnik Казахстан.