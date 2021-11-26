Главная » Новости

Коронавирусом на Ставрополье заболело 526 человек за сутки

Коронавирусом на Ставрополье заболело 526 человек за сутки

За минувшие сутки в Ставропольском крае было выявлено 526 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 110,8 тыс человек, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Также стало известно, что за отчетный период выздоровело 424 пациента. Болезнь унесла 37 жизней.

"Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 на Ставрополье сделали 1 миллион 23 тысячи человек, из них - более 9 тысяч за вчерашний день", - проинформировал региональный лидер.

1220 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!