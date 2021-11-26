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Собянин: новогодние ярмарки в Москве не отменят из-за COVID-19

Собянин: новогодние ярмарки в Москве не отменят из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице возобновят работу уличных фестивалей, катков и новогодних ярмарок, решение уже принято.

"Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом, все равно будем фестивали проводить <...> "Путешествие в Рождество» будет обязательно", - сказал он.

Собянин также отметил, что полноценный формат проведения фестивалей вернется лишь с окончанием пандемии коронавируса.

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