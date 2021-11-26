Нутрициолог рассказала, чем опасны макароны

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала о том, что ежедневное употребление макаронных изделий может нанести вред организму.

По ее словам, большинство привычных нам макарон содержат пшеничный белок глютен, переизбыток которого может вызвать синдром раздраженного кишечника, аутоиммунные заболевания и различные проблемы с кожей.

Это особенно актуально для тех, у кого уже есть вышеописанные проблемы или склонность к ним. Кроме того, частое употребление макаронных изделий опасно для людей с лишним весом.

"Если вы здоровы, то можете употреблять обычные макароны из пшеницы. Однако знайте меру", - сказала она.

Гаврикова напомнила о необходимости сбалансированного питания, передает РИА Новости.