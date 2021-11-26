Эрдоган призвал к поддержке женщин в борьбе за свои права

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю Международного дня борьбы с насилием против женщин, заявив, что "насилие против женщин противоречит нашей религии, цивилизации и нашим ценностям".

Далее глава государства выразил надежду, что Международный день борьбы с насилием против женщин станет одним из инструментов, который приведет к искоренению этой проблемы.

Президент Турции заверил, что в республике продолжат принимать все необходимые правовые меры для борьбы с данным явлением. "Турция входит в число ведущих стран с наиболее полным и эффективным законодательством для противодействия этому явлению", - констатировал он.

"Мы продолжим принимать все необходимые правовые и административные меры в этом направлении в зависимости от меняющихся условий и возникающих потребностей", подчеркнул Эрдоган.