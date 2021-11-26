Врач рассказала, для кого вредна мята

Нутрициолог Мария Тихомирова рассказала, при каких болезнях и особенностях организма не рекомендуется употреблять мяту.

По ее словам, прежде всего, это касается людей, страдающих пониженным давлением, а также варикозным расширении вен, так как ведет к снижению тонуса сосудов.

"У мужчин может также снижаться либидо, и если женщина планирует беременность, то ей тоже лучше отказаться от мяты", - цитирует Тихомирову РИА Новости.

Уточняется, что если соответствующих противопоказаний нет, то мята будет только на пользу здоровью.