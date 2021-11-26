Гинцбург рассказал, почему надо прививать подростков от ковида

Иммунитет к коронавирусной инфекции у подростка, который привьется вакциной "Спутник М", будет не ниже, чем у вакцинированного от ковида взрослого, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"По той простой причине <...>, что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же", - пояснил он в беседе с ТАСС.

Так, отвечая на вопрос, стоит ли 17-летним подросткам дожидаться совершеннолетия, чтобы привиться взрослой вакциной, Гинцбург ответил: "Ждать не надо, ему надо вакцинироваться", - приводит слова собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики ковида у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.