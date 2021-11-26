Новые "свободные зоны" появятся на территории Грузии

Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила о скором появлении в стране новых "свободных зон" для привлечения инвесторов.

"Свободные зоны" – это места на территории Грузии, где будут действовать особые налоговые и другие льготы.

"После кризиса, вызванного коронавирусом, и в результате новой инвестиционной политики мы видим интерес инвесторов к "свободным зонам", что дает возможность привлечения больших инвестиций. Сейчас мы рассматриваем новшество – новые туристические зоны, в том числе и на черноморском побережье", - приводит ее слова Sputnik Грузия.

Турнава отметила, что правительство работает над концепцией новых зон, которая определит предложенные льготы для инвесторов.

"Это будут туристические и девелоперские зоны, к чему сейчас есть интерес, а также свободные финансовые зоны", - добавила министр.