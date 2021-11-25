Солнечные электростанции построят за 10 млрд рублей в Дагестане

Два предприятия намерены вложить 10 млрд рублей в создание солнечных электростанций в Дагестане, рассказали в пресс-службе Минэнерго и ЖКХ региона.

В данный момент в регионе идет строительство Южно-Сухокумской СЭС мощностью 15 МВт, ее запуск запланирован на апрель.

"Инвесторами проектов выступают группа компаний "Хевел", планирующей реализовать еще один проект Ногайской СЭС. "Солар Систем" также намерен реализовать проект Дербентской СЭС", - пояснили в ведомстве.

Общая мощность этих двух объектов достигнет 156 МВт.