Стали известны финалисты Кубка Грузии по футболу

"Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало" разыграют между собой Кубок Грузии по футболу.

"Самгурали" в полуфинале одержал победу "Шукуру" из Кобулети со счетом 3:2, а "Сабуртало" взял верх над батумским "Динамо".

Стоит отметить, что "Самгурали" является дебютантом высшей лиги чемпионата Грузии, однако в финале Кубка страны клуб сыграет уже в третий раз. В прошлом году команда из Цхалтубо уступила в серии послематчевых пенальти "Гагре". Свой первый финал, который состоялся в 1999 году, "Самгурали" так же проиграл в серии пенальти.

Что касается "Сабуртало", то клуб из Тбилиси во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка. В 2019 году "Сабуртало" стал обладателем трофея, обыграв в финале столичный "Локомотив со счетом 3:1.

Решающий матч состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия. Дата проведения матча станет известна позже.