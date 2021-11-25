Житель Дагестана подменял Кита Харингтона на съемках "Игры престолов"

Пользователь TikTok из России с ником undrgnd опубликовал видео, в котором признался, что работал дублером актера Кита Харингтона, сыгравшего роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов".

По словам тиктокера, в 2018 году он шутки ради подал заявку на сайте телевизионной компании HBO на роль дублера в сериале "Игра престолов", а спустя какое-то время его пригласили на съемки в Шотландию, где предложили стать двойником персонажа Джона Сноу.

В комментариях под видео undrgnd отметил, что ему оплатили перелет и жилье, а также заплатили в общей сложности 500 фунтов стерлингов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что по условиям контракта в течение трех лет никому не мог рассказать том, что снимается в сериале. "В 2021 году контракт закончился. Об этом никто не знал. Родителям говорил, что был на практике в Якутии", - добавил тиктокер.

Он также рассказал, что так и не стал актером, а свою работу в качестве дублера в столь популярном сериале считает просто хорошим жизненным опытом. В настоящее время он пробует себя в роли стендап-комика.