Израиль опасается иранских дронов

На этой неделе министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что в 2018 году Иран пытался переправить взрывчатые вещества из Сирии террористам на Западный берег с помощью БПЛА. Как отмечает Al Monitor, Иран все чаще использует беспилотники в противостоянии с ближневосточными соперниками, вызывая озабоченность высокопоставленных израильских чиновников из министерства обороны, которую они в последнее все чаще озвучивают публично.

23 ноября министр обороны Бени Ганц, выступая в Университете имени Райхмана, рассказал о том, как Иран в феврале 2018 года пытался доставить взрывчатые вещества из Сирии террористам на Западный берег реки Иордан с помощью дрона. Премьер-министр Нафтали Беннет в сентябре упомянул об угрозе на Генассамблее ООН. ”В этом году Иран создал новое смертоносное террористическое подразделение, разработал своего рода старт-ап: начал применять так называемый рой смертоносных беспилотников, которые могут атаковать в любом месте и в любое время”, - сказал израильский премьер. Он добавил, что Иран уже осуществлял БПЛА-атаки против Саудовской Аравии, американских целей в Ираке, гражданских кораблей и самолетов. По его мнению, Тегеран намерен ”затянуть ближневосточное небо смертельной силой”.

Иранские дроны впервые появились на международной арене в сентябре 2019 года. Они были запущены вместе с крылатыми ракетами по саудовским нефтяным объектам, расположенным в тысяче километров от точки запуска. В результате удара нефтяной инфраструктуре компании Aramco был нанесен значительный урон и саудовский экспорт осуществлялся с перебоями в течение нескольких месяцев. С тех пор Иран всё чаще прибегает к использованию дронов. В июле, например, БПЛА были задействованы против израильского нефтяного танкера Mercer Street в Оманском заливе. В результате атаки погибли двое членов экипажа.

Еще две атаки беспилотников, совершенные в последние несколько недель, приписывают Ирану. Первый удар был нанесен в октябре по американской военной базе в Эт-Танфе в восточной Сирии. В тот раз обошлось без жертв, поскольку ”дружественная страна” (по сообщениям СМИ, это был Израиль) предупредила США, и база была заранее эвакуирована. Второй удар был осуществлен 7 ноября. Дрон, снабженный взрывчаткой, атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими. Сам министр не пострадал, но шестеро человек из его охраны получили ранения. На прошедших выходных хуситы заявили, что запустили 14 дронов из Йемена по НПЗ саудовской Aramco и международному аэропорту им. короля Абдуллы.

По сообщениям, Иран производит БПЛА с радиусом действия в тысячи километров и передает их своим союзникам в Йемене, Ираке и Сирии, а также в других странах. Ирану инкриминируют использование дронов в Ливии и даже в секторе Газа. Несколько месяцев назад командующий Корпусом стражей Исламской революции Салами Хоссейн заявил, что иранские беспилотники способны пролетать до 7 тысяч километров.

С тактической точки зрения дроны просты в использовании, зачастую не очень дороги, их легко перевозить с места на место, а благодаря их небольшим размерам и малой высоте полета, их сложно обнаружить с помощью радара. Причем Иран зачастую не производит запуски дронов с собственной территории, снижая риск серьезного военного ответа.

Израиль крайне обеспокоен новой тактикой Ирана, считая, что Тегеран продолжит разворачивать беспилотники против израильских целей, и не только как ударное оружие. На этой неделе Ганц намекнул, что Иран работает над дополнительными возможностями БПЛА, за счет чего угроза становится ”всеобъемлющей”.

Ганц упомянул о том, что вражеский дрон проник в израильское воздушное пространство в феврале 2018 года в попытке доставить взрывчатку террористам в Округ Иудея и Самария, но ни слова не сказал о проникновении БПЛА в районе Долины родников на границе с Иорданией 18 мая во время израильской операции ”Страж стен” в секторе Газа. Власти сообщили о том, что перехватили беспилотник, но не уточнили, кем именно он был запущен. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля говорили о предпринятой попытке после военного столкновения.

Недавно израильские чиновники обсудили тревожащий их вопрос со своими коллегами из США. Обе страны усилили обмен разведданными и радиолокационной информацией, и теперь у Израиля есть возможность получать предупреждения о запуске дронов со стороны Ирана или его союзников.

В последние месяцы Израиль усиливает боевую готовность. На данный момент страна может отреагировать на атаку беспилотников тремя способами. Первый - истребители ВВС, способные перехватывать дроны на большом расстоянии от границ государства. Второй - перехват беспилотников в полете с помощью ”мягких” мер (радиоэлектронных средств). И третий, самый новый - система ПРО ”Железный купол”, которая была усовершенствована в последние годы с целью повысить ее способность перехватывать БПЛА.

В любом случае, израильская система защиты против дронов несовершенна, особенно если речь идет о рое БПЛА (огромном количестве беспилотников, атакующих одновременно), о чем предупреждает Бенет. В обозримом будущем министерство обороны Израиля и аналогичные ведомства других стран собираются работать над решением проблемы.