Власти Чечни до конца будущего года газифицируют все домовладения

До конца наступающего 2022 года власти Чечни планируют в рамках реализации программы социальной газификации подключить к газу 4 619 домовладений. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Под догазификацию подпадают еще 7080 домовладений республики, но они не имеют регистрации по закону. Что касается общей информации о недвижимости, выявлено 66 630 земельных участков без регистрации в ЕГРН, из которых 5 668 участков - самозахваты. На 483 из них возведены дома, на 155 - фундаменты", - написал Кадыров в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Глава региона подчеркнул, что платежная дисциплина его потребителей ощутимо выросла - с 50-60% до 83% за газ, с 60-70% до почти 90% за электричество, отметив, что поручил до 15 октября 2022 года завершить работы по установлению приборов учета потребляемых ресурсов, провести ремонт и замену устаревших сетей, усилить работу по погашению задолженности и принять меры к незаконно возведенным постройкам.