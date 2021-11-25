Мигранты подняли бунт в центре для иностранцев на западе Польши

В Польше мигранты устроили бунт в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального отделения пограничной охраны страны Иоанна Конечняк.

Случай произошел местности Венджин в Любушском воеводстве на западе Польши. По словам Конечняк, около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя "Freedom!" (в переводе с английского – Свобода) и другие лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.

"Ситуация напряженная, но под контролем. Ведутся переговоры с целью успокоить выведенных из себя иностранцев, но, принимая во внимание их темперамент, это непросто", - поведала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что центр хорошо защищен и окружен несколькими заборами, ни один из которых не был пересечен.

В свою очередь пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская акцентировала внимание на том, что у мигрантов нет оружия, однако они используют мебель и другие предметы, находящиеся на территории. "Мигранты пытались сломать забор. Это центр на базе полигона, поэтому там двойные заборы, а кое-где и тройные. Ситуация находится под контролем", - цитирует ее ТАСС.