"Дьявольский бизнес" превращает Ла-Манш в кладбище

Лидеры Великобритании и Франции ужесточили риторику в отношении мигрантов после того, как по меньшей мере 27 человек утонули в Ла-Манше, отправившись в смертельное морское путешествие в среду. Гибель мигрантов усилила кризис, связанный с беженцами.

Как отмечает CNN, Лондон и Париж обвиняют друг друга в том, что десятки человек, включая беременную женщину, утонули в ледяных водах у французского побережья, отправившись на надувной лодке в сторону Великобритании. Трагедия стала одной из самых масштабных за последние годы.

По данным французской прокуратуры, среди погибших было 17 мужчин, 7 женщин и трое подростков. Один из первых спасателей, прибывших на место трагедии, Шарль Девос из Société Nationale de Sauvetage en Mer, сообщил, что обнаружил тело беременной женщины.

Большинство погибших были гражданами Ирака, среди жертв оказались также иракские курды. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по их словам, были шокированы трагедией. Макрон заявил, что его страна не позволит, чтобы Ла-Манш стал кладбищем. Лидеры согласились прилагать больше усилий по запрещению прибытий мигрантов, количество которых значительно увеличилось за последний год, при этом обвиняя друг друга в бездействии.

В ходе телефонного разговора Макрон призвал Джонсона прекратить политизировать мигрантский кризис в угоду внутренним политическим интересам. Взаимными обвинениями обменялись и политики рангом пониже.

Член парламента от Дувра, куда прибывает большинство мигрантов из Франции, рассказала в интервью CNN, что гибель людей была предсказуема, указав на проблему с береговой охраной: ”Рано или поздно трагедия произошла бы, какая-то из лодок должна была затонуть, а люди - погибнуть”, - сказала Натали Эльфике - Французы видят, как люди садятся в лодки, но не останавливают их. Политика Франции должна измениться”.

Министр внутренних дел Франции Джерард Дарманин, в свою очередь, призвал к поддержке со стороны европейских соседей, заявив, что Франция ”не может в одиночку бороться с незаконными пересечениями”. ”Мы постоянно говорим об этом нашим бельгийским друзьям. Напоминаем немецким друзьям. А теперь и британским: вы должны помочь нам в борьбе с незаконными перевозчиками людей, ведь они действуют по всему миру, попирая важность границ”, - завил Дарманин.

На вопрос, почему Великобритания привлекает такое огромное количество незаконных мигрантов, Дарманин ответил, что всё дело в неидеальной миграционной политике и процветающем рынке труда страны.

В ближайшее время Дарманин проведет встречи по поиску решения проблемы ”прибытий на французскую территорию” по южному, северному и восточным мигрантским маршрутам. По словам Макрона, Франция будет продолжать использовать дроны и помощь резервистов для разрешения ситуации. Страна также ждет мобилизации усилий со стороны Великобритании. Париж и Лондон должны работать вместе, чтобы ликвидировать сети незаконных перевозчиков людей.

Министр иммиграции Великобритании Кевин Фостер сообщил в интервью BBC, что его правительство намерено ”уничтожить дьявольский бизнес” по доставке людей. Среди предложенных им мер - пожизненное заключение для преступников, а также создание ”безопасных” иммиграционных маршрутов прямо из зон конфликтов и лагерей беженцев. Фостер добавил, что Великобритания начала выплачивать Франции $72 млн частями для преодоления кризиса.

Смертельная переправа

Пятеро незаконных перевозчиков были арестованы после трагедии. У одного из арестованных была немецкая лицензия и лодки он приобрел в Германии. Двое спасшихся, сомалиец и гражданин Ирака, пострадавшие от серьезного переохлаждения, были доставлены в госпиталь Кале, на севере Франции.

Узкий водный путь между Великобританией и Францией - один из самых загруженных морских маршрутов в мире. Беженцы и мигранты, бегущие от конфликтов, преследований и нищеты из беднейших стран мира, раздираемых войной, отправляются в опасное морское путешествие на непригодных для этого плавсредствах, отдавая себя на милость перевозчиков и надеясь получить убежище в Великобритании, привлекающей их экономическими возможностями.

Дарманин рассказал, что шлюпка мигрантов перевернулась, и к тому моменту когда спасатели прибыли на место происшествия, она была похожа на ”сдувшийся садовый бассейн”.

Несмотря на трагедию, произошедшую в среду, отчаявшиеся люди продолжают использовать опасный маршрут. Вчера в Дуврский порт прибыла очередная группа в спасательных жилетах и одеялах.

Раньше мигранты часто пряталась в грузовиках, которые регулярно пересекают Ла-Манш на паромах или по железной дороге, но такой способ стал слишком дорогостоящим: перевозчики требуют тысячи евро за каждую попытку.

По данным информационного агентства PA Media, до сих пор в этом году Ла-Манш на небольших лодках пересекли 25,7 тыс. человек. Это в три раза больше, чем за весь 2020 год. В среду французские власти спасли 106 человек, потерпевших бедствие в Ла-Манше. Более 200 мигрантам удалось добраться до Великобритании. В начале месяца французская розничная сеть спортивных товаров Decathlon объявила, что прекращает продажу каяков в некоторых магазинах на севере Франции, чтобы предотвратить их использование с целью совершить опасное путешествие в Великобританию.