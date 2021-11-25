Россия рассчитывает на скорое согласование протоколов проверок между МАГАТЭ и Ираном

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что РФ рассчитывает, что в ближайшее время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран согласуют протоколы проверок. Текст выступления опубликован на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Рассчитываем, что МАГАТЭ и Иран найдут взаимоприемлемый выход и в ближайшее время согласуют протоколы проверок с учетом существующей практики и озабоченностей обеих сторон", - сказал он на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Дипломат отметил важность поездки гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран 22-23 ноября и установления личного контакта с новой администрацией президента Эбрахима Раиси. "Как мы понимаем, этот визит как минимум помог двум сторонам лучше понять подходы друг друга. Рассчитываем, что это будет способствовать скорейшему окончательному разрешению остающихся проблемных вопросов по происхождению обнаруженных частиц незаявленного ядерного материала на трех площадках в Иране", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 23 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси завершил двухдневную поездку в Тегеран. В ходе визита он встретился с вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Подводя итоги поездки, Гросси отметил, что его переговоры с представителями Ирана получились безрезультатными.