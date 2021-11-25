Верхний Ларс закрылся для большегрузов

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено вечером в четверг из-за обильного снегопада.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 22:15 мск 25 ноября запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии также информирует, что дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для транспорта с прицепом и полуприцепом, в том числе закрыт участок Гудаури-Коби.

Военно-Грузинская дорога - единственная трасса, связывающая Россию и Грузию.