Лига Конференций: "Карабах" упустил победу над "Омонией", "Алашкерт" проиграл

В Баку состоялась встреча Лиги Конференций УЕФА в группе H между "Карабахом" и кипрской "Омонией". Команды сыграли вничью 2:2.

На данный момент группу H с 11 очками возглавляет "Базель". На втором месте находится "Карабах" (11 очков), на третьем - "Омония" (2 очка). Замыкает квартет "Кайрат", в активе которого 1 очко.

Счет в матче на 43-й минуте открыли гости – с пенальти отличился нападающий Михал Дюриш. Спустя шесть минут "Карабах" сумел отыграться благодаря автоголу защитника Париса Псалтиса. На 88-й минуте полузащитник Патрик Андраде вывел хозяев вперед, однако уже на 90-й минуте гости сравняли счет после точного удара полузащитника Жорди Гомеса. Отметим, что на 66-й минуте "Омония" осталась в меньшинстве - с поля был удален защитник Кику.

Также уже завершился матч в Хельсинки, где местный ХИК переиграл армянский "Алашкерт" со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник Атому Танака.

После 5 туров "Алашкерт" занимает последнее, четвертое место в группе A. Армянская команда не набрала пока ни одного очка. Лидирует в квартете "Маккаби" Тель-Авив" (10 очков). Второе место занимает ЛАСК (10 очков), третье – ХИК (6 очков).