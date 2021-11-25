Чрезвычайная встреча ВОЗ будет посвящена новому штамму коронавируса

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу, чтобы обсудить новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР и Ботсване, пишет Financial Times.

Потенциально быстро распространяющийся штамм содержит 32 мутации, пишет издание Daily Mail. Многие из этих мутаций, по данным ученых из Великобритании, говорят о высокой трансмиссивности штамма, а также его устойчивости к вакцинам. Новый штамм отличает большое количество изменений в спайковом белке - такого не встречалось в других вариантах коронавируса.