Студенты-режиссеры ГИТИСа начали сотрудничать с театрами Дагестана

Молодые режиссеры из ГИТИСа прибыли в Махачкалу для налаживания сотрудничества с дагестанскими театрами. Об этом сообщили в пресс-службе Русского драматического театра им. Горького.

"Студенты курса народного артиста России, художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза, прибыли в республику, чтобы создавать совместно с артистами республиканских театров этюды по пьесам зарубежной и русской классики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что участниками проекта стали Русский театр им. М. Горького, Аварский, Кумыкский, Лакский, Лезгинский, Табасаранский и Азербайджанский театры.

По словам директора Русского театра Тимура Магомедова, главная цель сотрудничества – дать возможность начинающим режиссерам театральную практику. "Мы хотим дать талантливым студентам реализовать себя. С другой стороны, это возможность и для дагестанских театров заполучить в свои труппы в будущем профессиональных режиссеров и новые постановки", - сказал он.

Также, в рамках проекта, в субботу, 27 ноября, Иосиф Райхельгауз проведет мастер-класс по режиссуре. Участниками мастер-класса могут стать все желающие.