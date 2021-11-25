Турецкие археологи обнаружили руины древней школы

В турецкой юго-восточной провинции района Харран, известном одними из древнейших в мире поселений, археологи обнаружили развалины медресе (мусульманского учебного заведения) XII века, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Группа ученых работает в этом месте восемь лет, и до сих пор делает новые открытия.

Сейчас эксперты впервые за все время нашли руины древнего учебного заведения шириной около 80 м, относящиеся к периоду правления Зангидов. "Ранее было известно, что в Харране находится пять таких школ. Мы впервые нашли одну из них", - рассказал руководитель раскопок, профессор Мехмет Онал, передает РИА Новости.

Турецкие археологи раскопали несколько комнат, входную дверь и частично портик, а также кухню с большими плитами и тандырами, на которой готовили для большого количества людей.

Любопытно, что в плитах и тандыре эксперты нашли кости овец и коз, что говорит о том, что люди спешно покинули город в уверенности, что его захватят , добавил профессор.