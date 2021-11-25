Звезды азербайджанской оперы представят спектакль "Кёроглу" 

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 27 ноября будет представлен спектакль "Кёроглу", сообщает Trend Life.

На сцене выступят звезды национальной оперы – народный артист Акрам Поладов (Али), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (Кёроглу), Илаха Эфендиева (Нигяр), Джахангир Гурбанов (Гасанхан), Алиахмед Ибрагимов (Шут) и другие. Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. За дирижерским пультом – заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Опера "Кёроглу" – шедевр азербайджанского классического искусства, созданный выдающимся композитором Узеиром Гаджибейли на либретто литератора-ученого Гейдара Исмайлова и стихи Мамед Саида Ордубади. Премьера оперы в постановке Исмаила Идаятзаде состоялась 30 апреля 1937 года в Баку. Первым исполнителем главной партии стал великий Бюльбюль.