Лига Европы: "Локомотив" потерпел разгромное поражение от "Лацио"

В Москве только что завершился матч Лиги Европы в группе Е между "Локомотивом" и римским "Лацио". Победу со счетом 3:0 одержала итальянская команда.

Голами в составе "Лацио" отметились Чиро Иммобиле (56-я и 63-я минуты) и Педро (87-я).

Примечательно, что оба мяча Иммобиле забил с пенальти.

На данный момент "Локомотив" с 2 очками занимает последнее, четвертое место в группе E. Возглавляет квартет "Галатасарай" (11 очков). На втором месте находится "Лацио" (8 очков), на третьем - "Марсель".

Таким образом, в последнем матче в группе "Локомотиву" обыграть на выезде "Марсель". В таком случае железнодорожники займут третью строчку и выйдут в стыковые матчи Лиги Конференций за право выхода в 1/8 финала турнира.