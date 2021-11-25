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В шахте "Листвяжная" погибли 52 человека

В шахте &quot;Листвяжная&quot; погибли 52 человека

В результате ЧП в шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли, по предварительным данным, 52 человека.

По числу жертв это ЧП стало крупнейшим на российских шахтах за последние пять лет.

"По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Речь идет о горняках и шестерых горноспасателях.

Причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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