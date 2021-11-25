Совбез Турции призвал Армению воспользоваться предоставленным шансом

Во вторник, 25 ноября, в Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече обсуждались вызовы и угрозы, с которыми Турция столкнулась и может столкнуться в будущем в процессе реализации своей экономической политики в соответствии со своими целями, а также ситуации на Кавказе и в Ливии.

В частности, было отмечено, что Армения должна воспользоваться предоставленной ей возможностью для установления мира. "Армении необходимо оценить в качестве шанса протянутую ей руку мира, полностью соблюдать режим прекращения огня и проявлять приверженность к сотрудничеству", - говорится в заявлении по итогам заседания Совбеза.

В нем также подчеркивается, что Турция выступает за разрешение разногласий между северными соседями в рамках международного права и уважения их территориальной целостности.

Помимо этого, СНБ Турции призвал избегать односторонних шагов с тем, чтобы выборы в Ливии прошли в обстановке законности и мира, передает агентство Anadolu.