До Нового года цены на проезд останутся прежними - власти Краснодара 

Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте – трамваях и троллейбусах Краснодара - до Нового года точно останется прежней, 30 рублей, заявили в мэрии кубанской столицы.

"В этом году повышения точно не будет. В КТТУ не планируют этого делать", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, передает портал Юга.ру.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в Краснодаре с декабря на пять рублей подорожает проезд в маршрутках и автобусах, процесс пока коснется 18 маршрутов. Это уже второе повышение цен за проезд в 2021 году.