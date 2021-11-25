Милош Земан заразился коронавирусом

У президента Чехии Милоша Земана выявили коронавирус, при этом несколько дней назад он прошел ревакцинацию.

Как сообщает Чешское ТВ, у 77-летнего Земана нет симптомов заболевания.

"Решением врачей он возвращается в Центральный военный госпиталь, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, у Земана диагностирован сахарный диабет, пониженное артериальное давление, а из-за невропатии он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Кроме того, чешский президент имеет проблемы со слухом.