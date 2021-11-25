Зеленский и Мишель обсудили последние события на границе Украины

В четверг, 25 ноября, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Европейского совета Шарля Мишеля, в ходе которого стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе и на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

В ходе беседы Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

В свою очередь, глава Евросовета рассказал украинскому лидеру о результатах своего вчерашнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также поведали, что Зеленский и Мишель достигли договоренности о дальнейшей координации позиций по поиску путей урегулирования конфликта.

Помимо этого, стороны поговорили о подготовке к саммиту "Восточного партнерства", проведение которого запланировано на 15 декабря 2021 года.